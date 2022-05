No hay cooperación de exFarc para brindar información sobre reclutamiento de menores: Procuraduría

En un documento de 102 páginas, la Procuraduría General de la Nación advirtió acerca de la falta de cooperación de las Farc para hablar acerca del reclutamiento de menores de 15 años en el Urabá, BLU Radio conoció la petición completa de la Procuraduría y recogió los testimonios en las audiencias ante la JEP.

Luego de varias audiencias en las que los excombatientes han hablado con la JEP, aún no dan información completa acerca del reclutamiento de menores, por lo que el ministerio público realizó varias observaciones después de estos interrogatorios, en donde se expuso la versión colectiva del frente 34 de las Farc del macro-caso 04 ante la JEP.

Por medio de un documento, la Procuraduría primera delegada le presentó a la sala de reconocimiento una serie de peticiones frente a los aportes de verdad realizados por los exmiembros de las Farc dirigidos a:

Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’; Francy María Orrego Medina, alias ‘Erika Montero’; José Ignacio Sánchez Ramírez, alias ‘Melquis Andrade’; Pedro Baracutao García Ospina (antes Ancizar García Ospina); Vianey de Jesús Hernández Benítez, alias ‘Ezequiel Martínez’ o ‘El Flaco’; Nelson Elías Benítez Urrego, alias ‘Daimer’ o ‘El Negro Benítez’; José Gregorio Castro Fajardo, alias ‘Jimmy’; Jorge Antonio Tordecilla Madera, alias ‘Fabio’; Iván Darío Guisao Duarte, alias ‘Oscar’ u ‘Oscar Arias’; Isabel María Torres Ortiz, alias ‘Rosmera’, en el marco de las sesiones de versiones voluntarias desarrolladas los días 1 y 2 de julio, 9 y 10 de septiembre y 1, 2 y 3 de diciembre de 2021, respectivamente.

Durante una de las audiencias, la JEP le preguntó a Pedro Baracutao si en algún momento autorizó o permitió el ingreso de jóvenes menores de 15 a las Farc, a lo que el excombatiente respondió que no, “menos de 15 años no, de 15 a 30 años eran las normas, no me acuerdo de que haya ingresado algún menor de 15 años”. La JEP le insistió en que haga memoria, si recuerda a algún menor de 13 o de 12 años, pero Pedro insistió que no. También preguntó si era usual preguntarle la edad a los niños cuando los veían ´muy menores´, “sí, claro, era una norma preguntar la edad”, respondió Baracutao.

Después de estas audiencias, la Procuraduría elevó un informe completo en el que concluyó que no hay la colaboración suficiente de las Farc para brindar información del reclutamiento de menores, por lo que solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz que les exija un mayor compromiso, la fijación de responsabilidad tanto a nivel individual como colectivo, y entregar los nombres de los jóvenes de quienes haya registro.

