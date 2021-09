“No hay suficientes jueces para adelantar los procesos judiciales”: presidente de Asonal Judicial

Esta semana se generó polémica por las declaraciones de Claudia López en las que se señaló que los jueces de la República tienen cierta responsabilidad por el aumento de la inseguridad en el país.

"Si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia no vamos a salir adelante como nación, (...) si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad va a ser muy difícil recuperar la seguridad”, fue lo que dijo la alcaldesa.

Ante esto, Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial, en diálogo con Sala de Prensa BLU, dijo que no se debe responsabilizar a los jueces pues ellos simplemente cumplen lo que dice las leyes.

"Nos pone la carga a los jueces, teniendo en cuenta que quienes hacen las leyes son precisamente los gobernantes”, afirmó Machado.

Machado, además, señaló que en el país no hay la suficiente cantidad de jueces para realizar a tiempo todos los procedimientos judiciales.

"Mucha gente se cuestiona porque se vencen los términos, esto ocurre porque no hay suficientes jueces para adelantar esos procesos judiciales", indicó Machado a este medio radial.

El presidente de Asonal Judicial también criticó que muchas veces se denuncian ciertos actos, pero no se acude a las respectivas audiencias.

"A las víctimas les gusta denunciar, pero no asisten a las audiencias. Esto es un problema estructural y del sector justicia en cuanto a lo que tiene que ver con los registros de captura".

Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU: