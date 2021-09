Sectores de la Alianza Verde ven 'fantasiosa' la propuesta de llevar un solo candidato a las urnas

El partido de la Alianza Verde no recibió con mucho agrado la propuesta del exgobernador de Nariño, Camilo Romero, de unir esfuerzos desde los partidos alternativos para llevar un solo candidato a las urnas, el senador Antonio Sanguino calificó de fantasiosa la oferta.

“Es bastante fantasiosa la propuesta, Camilo Romero siente que ganaría una encuesta en el Verde y que luego, que con la ayuda de la opinión publica afín a la candidatura de Petro, ganaría a la Coalición de la Esperanza para el llegar en solitario (…) el doctor Camilo Romero está un poco sufriendo de un ataque de delirio político” manifestó Sanguino.

Así mismo aseguró que la ciudadanía debe contar con mayores opciones en las urnas; “hay que esperar que la ciudadanía se pronuncie sobre cual propuesta de cambio le resulta más atractiva y apropiada para el país, creo que a la sociedad colombiana no hay que privarla de la posibilidad democrática de escoger (…) hay que examinar qué pasa en la primera vuelta presidencial” añadió.

Por otro lado, aunque el precandidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, aceptó ser parte de ese proceso de unión entre partidos alternativos, en entrevista con el diario El País, aseguró que, de no ser electo, el senador, no volverá a lanzarse: “yo creo que ya se cierra mi ciclo político, porque no puedo ser el eterno candidato, eso significaría que un proyecto ha fracasado, esa es una propuesta que se ha hecho 10 años para acá, pero ha fracasado, no sé qué podría venir, no sé, no sé qué le pasa a la sociedad colombiana, metida en el abismo y sin una salida democrática” afirmó Petro.

Sin embargo, esta propuesta de ahondar esfuerzos interpartidistas es celebrada por algunos sectores. María José Pizarro, representante a la cámara, indicó que el Pacto Histórico siempre ha tenido sus puertas abiertas con el fin de derrotar el uribismo.

De efectuarse la propuesta, las elecciones para saber el candidato final de los partidos de oposición, sería efectuada en marzo.

