No pueden sancionar por cosas caducadas: abogado de Santos en caso Odebrecht

Alfonso Portela, el abogado del presidente Juan Manuel Santos en el caso de la financiación de Odebrecht en la campaña 2014, aseguró que así lo quisiera alguna de las partes, no se pueden abrir investigaciones ni imponer sanciones por situaciones que ya están caducadas.



Portela hizo énfasis en que la defensa del presidente Santos no quiere buscar la caducidad, sino que ya es un hecho y no se puede cambiar.



“No es apostarle a la caducidad, la caducidad es algo público. Si ya se dio, todo es un desgaste administrativo, no se pueden revivir cosas que ya están caducas y mucho menos abrir investigaciones o imponer sanciones, eso no depende de la voluntad de las partes, eso está en la ley”, manifestó.



Según el jurista, el contrato con Paddington, vinculado a la agencia Sancho, fue firmado en febrero de 2014 y se desarrolló hasta el mes de abril de 2014, y la ley estipula que después de 3 años se declara caducada.



Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral evalúa la tesis de que se pueda comenzar a contar el tiempo desde que se entregó el informe de ingresos de la campaña y no desde la firma del mencionado contrato.



En ese sentido, la discusión es definir a partir de qué momento se cumplen los tres años, si desde la ocurrencia de los hechos que dan origen a la investigación o desde que se entrega el informe.



Por ejemplo, en el caso del presidente Juan Manuel Santos, el informe de ingresos se entregó en noviembre de 2014 y el de la segunda vuelta en diciembre de 2014, por lo que ninguna de las fechas habría llegado a los 3 años.



En el caso de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, el informe corregido se entregó en octubre 15 de 2014 y el de la segunda vuelta el 7 de diciembre de 2014.



Así las cosas, si la tesis es aprobada en el CNE, no habría caducado la investigación y se podría pensar en sanciones a ambas campañas.



