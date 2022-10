No se puede acusar a la Corte Constitucional de ser de las Farc: Juan Carlos Henao

El expresidente de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao pidió no hacer señalamientos en contra del alto tribunal frente al manejo de las seis objeciones formuladas por el presidente Iván Duque al proceso de paz.



“Uno no puede acusar a la Corte Constitucional de ser de las Farc o ser del Gobierno”, indicó.



El exmagistrado aseguró que no está de acuerdo con la posición del presidente.



“No estoy de acuerdo, para decirlo de frente, con las objeciones”, indicó el exmagistrado.



“Hay dos niveles de objeciones, una desde la Ley estatutaria, que fueron seis objeciones, y otra que son de una reforma constitucionales, que son tres. Para empezar, hay que diferenciar las dos hipótesis”, detalló el jurista.



“Lo que el presidente Duque está objetando, ya lo había resuelto la Corte Constitucional. Estaba dicho, claramente, uno a uno de los puntos”, sostuvo Henao.



Según el expresidente de la Corte Constitucional, la decisión del Ejecutivo no afecta la JEP.



“La JEP sigue funcionando, quiérase o no. ¿Qué es lo técnicamente peligroso, muy peligroso? Que esto puede generar que lleguen a hundir políticamente la justicia, la ley estatutaria, no la Jurisdicción Especial para la Paz”, añadió.



“En lo técnico hay muchos venenos”, detalló.



Escuche esta entrevista:



