El tira y afloja entre la familia Vargas Lleras y el presidente Gustavo Petro tiene un nuevo capítulo, esto, por una decisión en segunda instancia que profiere el Consejo de Estado que le ordena al jefe del Estado que en un término de 48 horas se retracte de los señalamientos contra Enrique Vargas Lleras que hizo mediante su cuenta de X en enero de este año, donde lo acusó de presuntos manejos irregulares cuando hizo parte de la junta directiva de Nueva EPS.

“¿Le pareció poquito que la Nueva EPS de los Vargas Lleras, haya escondido 5 billones de deudas en facturas para hacer aparecer falsamente que la EPS estaba bien, solo con el fin de seguir ordeñando al estado con decenas de billones de pesos?”, fue uno de los fragmentos del trino del presidente que tuvo en cuenta el Consejo de Estado.

En ese sentido, el alto tribunal señaló que esa afirmación no cumplía con el principio de veracidad y desconocía la presunción de inocencia, pues, aunque existe una denuncia penal en curso contra el exintegrante de la junta directiva de la EPS, no hay decisión judicial que lo responsabilice de manera definitiva.

Nuevamente el presidente Petro tendrá que rectificar señalamientos contra Enrique Vargas Lleras

La Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que el presidente debe, en un plazo de 48 horas, publicar en su cuenta de X un mensaje aclarando que los señalamientos no corresponden a hechos ciertos y que su veracidad será definida en las diligencias penales.

La retractación deberá permanecer visible por dos meses en las redes sociales de la Presidencia y de la propia cuenta del mandatario.

El fallo recuerda que, aunque los funcionarios públicos gozan de libertad de expresión, esta debe ejercerse con mayor responsabilidad, especialmente cuando se trata de información con impacto reputacional. “Dar como cierto un hecho sustentado únicamente en una denuncia, vulnera el buen nombre y la honra”, señaló la providencia.

Con esta decisión, el Consejo de Estado modificó parcialmente el fallo de primera instancia que ya había ordenado una retractación, precisando que Petro debe advertir expresamente que sus afirmaciones no son hechos probados.