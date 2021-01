Nunca he sido irrespetuosa: abogada a la que la Corte Constitucional pidió investigar

La abogada Natalia Bernal, a quien la Corte Constitucional pide investigar por “irrespetuosa”, dijo a BLU Radio que nunca ha mostrado irrespeto hacia el alto tribunal, en dónde ha presentado recursos a favor de prohibir el aborto, incluso en las tres causales ya permitidas en Colombia.

“Nunca he enviado escritos a esa institución con expresiones, ni irrespetuosas, ni injuriosas y mucho menos violentas. Mis armas son la justicia, la verdad, no la violencia. Ellos han reaccionado de esa manera sin ningún tipo de pruebas”, manifestó.

Agregó que ha confiado sus escritos originales a los magistrados, pero manifestó que ellos los han “maltratado y adulterado”.

“Me los han maltratado y adulterado y por atreverme a denunciar estas irregularidades me amenazaron con medidas correccionales”, puntualizó.

Relató que ha presentado a la corte 30 solicitudes, entre las que hay siete demandas de inconstitucionalidad, tres informes de salud pública, tres solicitudes de audiencia pública para informarle a mi país los daños del aborto”, dijo.

La abogada ha buscado que el tribunal prohíba el aborto en Colombia, incluso en las causales permitidas desde 2006.

Para el tribunal, que pidió a la Judicatura abrir una investigación, Bernal ha sido irrespetuosa con los magistrados, a quienes ha recusado.

“La abogada Natalia Bernal Cano ha presentado múltiples peticiones, todas ellas infundadas, que no solamente se remiten al expediente de la referencia, sino que se han extendido a otras actuaciones. En ellas no solo ha planteado expresiones que no tienen sustento, sino en varias ocasiones ha expresado afirmaciones en contra de varios magistrados y magistradas de la Corte Constitucional y ha utilizado en lenguaje carente de respeto con este Tribunal y que es, por esa misma circunstancia, incompatible con la majestad de la Justicia”, dice el organismo.

