“Ojalá la Fiscalía y autoridades lo procesen y condenen”: Marta Lucía Ramírez sobre ‘Memo Fantasma’

La vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez habló en Mañanas BLU sobre el proceso que la justicia colombiana sigue en contra de Guillermo León Acevedo alias ‘Memo Fantasma’, cuyo abogado estaría buscando su libertad por vencimiento de términos.

“ Se equivocan cuando dice que a mí me compromete el señor Acevedo . Lo he explicado muchas veces, cuando la oficina de mi esposo recibió un lote aportado por ese señor a un negocio, él no tenía ninguna investigación judicial”, dijo la funcionaria.

“La Policía de Colombia dio una certificación diciendo que no tenía ningún antecedente. En ese momento no tenía inconvenientes. Si el señor después se volvió un delincuente, la única opinión que tengo yo es que ojalá la Fiscalía y las autoridades lo procesen; y si tiene obviamante todas las impugnaciones que hemos conocido a través de medios, pues que lo condenen”, agregó Ramírez.

Ramírez aseguró, además, que todo el país celebra que se castigue a los narcotraficantes y que no puede juzgarse a priori en su contra.

"Lo he explicado varias veces, no entiendo cuál es la insistencia de querer vincularme con algo con lo que no tengo ninguna vinculación. A ese señor no lo conozco", indicó la funcionaria.

"Que haya llegado a la justicia me parece que es un éxito. No tengo ninguna conexión con el señor, celebro y aplaudo que la justicia opere", añadió.

La funcionaria, además , aseguró que no es cierto que el Gobierno colombiano se haya volcado a apoyar a los mercenarios detenidos en Haití , procesados por el magnicidio de Jovenel Moise, en desmedro de otros connacionales con dificultades en el extranjero.

"Nosotros que tenemos que velar porque la justicia haitiana o internacional determine quiénes de los colombianos sabían de ese crimen, quiénes de ellos participarona activamente. A los que participaron que los condenen y tengan su condena", afirmó.

"Estos colombianos siguen sin tener a su abogado. Tenemos a un grupo que está pendiente de ellos, pero en un país en el que ni siquiera le da garantías a ninguno. Por esa nosotros vamos a insistir y seguiremos insistiendo", complementó Ramírez.

