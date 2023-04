Once Caldas se pronuncia sobre la captura de tres jugadores por extorsión

El club Once Caldas S.A. emitió un comunicado en el que se refiere a la la captura de tres jugadores juveniles de sus divisiones inferiores por presunta extorsión.

Según las autoridades, los jugadores habrían exigido a una estudiante de Medicina, de nacionalidad española, la suma de $500.000 a cambio de devolverle un celular iPhone que le habían hurtado días antes.

El Once Caldas manifestó su respeto a la ley y a los derechos de los jugadores implicados en el hecho delictivo, y se comprometió a acatar y colaborar con las decisiones de la Administración de Justicia. Asimismo, aclaró que las presuntas conductas no corresponden con los valores e ideales de la institución, por lo que no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales a título personal que realicen los jugadores.

El club destacó la importancia de respetar los derechos de los jugadores como personas sometidas a un proceso penal, en especial la presunción de inocencia y el derecho de defensa, y señaló que les brindará el apoyo jurídico necesario.

“Lamentamos y rechazarnos cualquier actuación indebida o ilegal que pueda cometerse por cualquier miembro de nuestra institución y no seremos tolerantes con conductas al margen de la ley”, dijo el club.

¿Qué hicieron los jugadores de Once Caldas?

Los jugadores fueron capturados en flagrancia por el delito de extorsión, según detalló la Policía. A través de llamadas y mensajes de texto intimidaron a la joven para que les entregara el dinero.

“Ante la oportuna denuncia instaurada en el Gaula, los uniformados coordinaron la entrega controlada del dinero en el sector del Cable, y el día de ayer 09/04/2023, siendo las 09:25 PM, en la carrera 23 con calle 65 esquina, al momento de la entrega del dinero, llegaron 3 jóvenes quienes recibieron el paquete de manila con la suma acordada. Bajo la observación de las unidades del GAULA fueron abordados y capturados en flagrancia encontrando el dinero a uno de ellos en un bolsillo de la chaqueta, estos tres sujetos al parecer son integrantes del equipo del Once Caldas y deberán responder por el delito de extorsión”, detalló el Gaula en un comunicado.