Padre de Lian Gael seguirá libre: Fiscalía no aportó pruebas suficientes para detenerlo, según juez

El Juzgado 54 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó la decisión de un juez de control de garantías que negó la medida de aseguramiento contra Michael Estiven Rodríguez, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por un presunto acceso carnal abusivo contra su hijo, Liam Gael Rodríguez, el menor que falleció el 29 de septiembre de 2025 mientras permanecía en un jardín infantil en el municipio de La Calera.

Con esta decisión, el procesado continuará en libertad mientras avanza el proceso penal en su contra. No obstante, la actuación judicial sigue su curso y la audiencia de acusación fue programada para el próximo 19 de agosto.

Al sustentar la decisión, el juzgado concluyó que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para justificar una medida restrictiva de la libertad en esta etapa del proceso. En el fallo se indicó: “La Fiscalía General de la Nación no presentó una explicación suficientemente definida acerca de la naturaleza de la muestra biológica, el alcance de la comparación genética y la forma en que sus resultados individualizaban al procesado, la proximidad temporal, el contacto del padre con el menor y el hecho de haberlo bañado; ello no significa que las referidas falencias no justifiquen la continuación de la investigación, pero, en las condiciones en que fueron expuestos los elementos para la toma de decisión, no alcanzan para sustentar por sí solos la restricción cautelar de la libertad”.

El despacho también analizó la hipótesis planteada por la Fiscalía sobre la individualización del investigado y señaló que el hecho de haber sido la última persona que tuvo contacto cercano con el menor no constituye, por sí solo, prueba suficiente para atribuirle la conducta investigada.



“La Fiscalía fundó la individualización del señalado en que fue la última persona que estuvo con el menor, lo bañó y permaneció a solas con él; sin embargo, ser la última persona que tuvo contacto cercano no conduce necesariamente, por sí solo, a concluir que fue este quien depositó la muestra o realizó el acto objeto de investigación, pues para alcanzar esa inferencia era indispensable integrar el dato con una conclusión científica suficientemente definida y con los demás elementos de información”, explicó en ese sentido el juzgado.

Aunque el despacho mantuvo la libertad del procesado, aclaró que las observaciones realizadas no implican el cierre de la investigación, sino que los elementos expuestos hasta el momento no satisfacen los requisitos exigidos para imponer una medida de aseguramiento.

Por su parte, la representación de las víctimas, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, manifestó que no se opone a que se investigue al padre del menor con todas las garantías del debido proceso, pero expresó preocupación por la falta de avances en la investigación relacionada con la línea de homicidio de Liam Gael.

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El apoderado sostuvo que “no tiene ningún reparo en que se investigue al padre del menor, garantizándole sus derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso y el derecho de contradicción. Sin embargo, para este abogado sí es muy llamativo que la Fiscalía no muestre avances en la investigación del homicidio del menor; los fiscales guardan un silencio ensordecedor en contra de la mamá del menor”.

Asimismo, solicitó el cambio del fiscal que adelanta la investigación por la muerte del niño, al considerar que, según la posición de la representación de las víctimas, el proceso por el homicidio no ha registrado avances, pese a que, según indicó, el menor ingresó al jardín infantil en buenas condiciones y su cuerpo presentaba signos de violencia al momento de ser hallado.