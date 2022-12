¿Permanencia de Santrich en proceso de paz depende de comparecencia ante la Corte?

En las últimas horas, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila afirmó que “si Santrich no comparece el 9 de julio ante la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria, el Gobierno considerará que abandonó el proceso de paz y deberá responder ante la justicia ordinaria para asumir las consecuencias por haber cometido delitos después de la firma de los acuerdos”.

La declaración la hizo el alto funcionario al calificar de preocupante el abandono del ex líder guerrillero a su esquema de seguridad, al señalar que “desde el Gobierno se le debe garantizar su integridad física, no solo en calidad de excombatiente sino de representante a la Cámara”.

Mientras tanto, desde la Justicia Especial para la Paz, JEP, informaron que “Seuxis Paucias Hernández Solarte está vinculado al caso 001 y está pendiente por definir la fecha donde se retomará su versión que es de asistencia obligatoria e indelegable”.

Indicaron, además, que en la Sección de Apelación de la JEP cursa el requerimiento de la Procuraduría General de la Nación, respecto a la garantía de no extradición.

Vale recordar que en semanas anteriores el procurador Fernando Carrillo aseguró que hay pruebas que demuestran que ´Santrich´ "concertó" con Marlon Marín y otros para traficar drogas y por tanto, pidió a la JEP que le revocaran la garantía de no extradición.

Por su parte, el movimiento Defendamos la Paz también exhortó a ´Jesús Santrich´ a comparecer ante la Corte Suprema, informar sobre su situación y cumplir con los compromisos adquiridos, al advertir que la Constitución, la ley y el mismo acuerdo de paz suscrito en noviembre de 2016, contienen los mecanismos necesarios para responder ante una eventual evasión de la justicia.