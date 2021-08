Polémica por libertad de dos extranjeros capturados en flagrancia tras asesinato

BLU Radio conoció la historia de dos ciudadanos venezolanos que fueron capturados por asesinan a un hombre, identificado como Oscar Iván Rodríguez, quien salió muy temprano a trabajar en la localidad de Engativá, en Bogotá, y fue abordado por estas personas para robarle su bicicleta. Estas dos personas fueron dejadas en libertad y la familia de la víctima protesta por ello.

La víctima dejó a dos niñas menores de edad. De acuerdo a lo revelado por sus familiares, los asesinos de Oscar Iv´án fueron capturados en flagrancia.

"Él no se merecía eso porque era un hombre trabajador, salía todos lo días a buscar el sustento. Es injusto, no merece una muerte así y ahora que le estén dando libertad a ellos no es justo", dijo Deisiy Sandoval, esposa de la víctima.

Un año después de lo ocurrido un juez en Bogotá ordenó la libertad de los implicados en este asesinato.

Darío Cordero, cuñado de la víctima, expresó su inconformismo con la decisión.

"No sé porque la Fiscalía no hizo bien su trabajo si hay hay videos, hay fotos, le cogieron todo y aun así se van a ir el para la casa, injusticia se llama esto", enfatizó.

Escuche la historia completa aquí: