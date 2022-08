Polo Polo concilió y se retractó sobre los señalamientos a la vicepresidenta Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez sigue cosechando triunfos judiciales. Primero fue Marbelle, luego Papo Amín y ahora el turno es del representante afro Miguel Polo Polo, quien en las últimas horas anunció que llegó a un acuerdo conciliatorio con Márquez en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El anuncio lo hizo en su cuenta de Twitter:

Cabe resaltar que durante la campaña al Congreso, hubo un cruce de trinos entre Polo Polo y Márquez, en los que el hoy representante señaló a Francia de “ladrona” y “estafadora”, según él, de aprovecharse de 25 giros de ingreso solidario, de ser propietaria de minas de oro en el Cauca y de ser apoyada por el ELN.

No obstante, Polo Polo aseguró que más que una rectificación que una corrección, porque él cree que la vicepresidenta actuó de forma poco ética, sólo que no tiene forma de comprobar sus señalamientos. Además ella también usó contra él palabras desobligantes como “payaso”, aunque considera que no hacen merecedor de una discusión en los estrados judiciales.

