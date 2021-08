Por robarle $5.000 pesos, casi matan a un niño en Suba cuando salía del colegio

A plena luz del día Yeison Stiven López, un niño de 14 años que salía de clases en el barrio Toscana, en la localidad de Suba, junto con un compañero del salón, fueron intervenidos por tres atacantes que amenazaron con robarles sus pertenencias.

Yeison y su compañero de salón se acompañaban a sus casas para sentirse más seguros sin embargo sintieron la amenaza inminente de un robo a mano armada cuando una persona extranjera le silbó para que entregara la bicicleta.

El niño, petrificado del miedo le entregó su mochila al atracador donde no encontró nada, pero sí en su chaqueta donde guardaba $5.000 pesos que guardaba para sus onces.

Su madre, Clemencia Molina, cuenta con gran tristeza como pese a que el niño les entregó las pertenencias fue lastimado entre el forcejeo con el cuchillo con el que amenazaban al menor.

“Salieron tres tipos de acento venezolano, dicen ellos, le sacaron una pala de cuchillo que les entregaran el celular que se lo entregaran, ellos tiraron la maleta al piso para que esculcaran y se dieran cuenta que no tenía nada, solo los cuadernos y $5.000 mil pesos (…) a mi niño me lo alcanzaron a lastimar con ese cuchillo”, aseguró Clemencia.

Publicidad

Después del angustiante episodio, la madre de Yeison asegura que el niño no se encuentra tranquilo, esta angustiado, él teme por su seguridad mientras tanto el colegio ya pasó reporte a las autoridades por la inseguridad en el sector.

“Igual la policía no hace nada, la policía no llega, como si nada, como si no les interesara” informó Clemencia.

La inseguridad ha crecido en la capital en el primer semestre del año, puesto que ha aumentado 19.7% los hurtos a personas