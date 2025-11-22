En vivo
Procuraduría abre acción preventiva por riesgos en la reapertura del aeropuerto de Tolú

Procuraduría abre acción preventiva por riesgos en la reapertura del aeropuerto de Tolú

Hay alerta sobre las deficiencias estructurales, por lo que se pide una revisión inmediata del aeropuerto antes de su reinauguración prevista para el 25 de noviembre.

