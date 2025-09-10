Publicidad

Procuraduría abre investigación contra edecán de la Presidencia por presunto acoso sexual

Sammy Ernesto Rodríguez es el nombre que está bajo la lupa del Ministerio Público por haber presuntamente acosado a una oficial.

Foto: Procuraduría - Presidencia.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:15 a. m.

La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública determinó abrir investigación en contra del mayor Sammy Ernesto Rodríguez, oficial del Ejército Nacional asignado como edecán de la Presidencia de la República y en comisión en la Escuela Superior de Guerra.

La decisión se tomó tras una queja presentada por una oficial superior del Ejército ante la Defensoría del Pueblo, quien lo acusa de presuntos actos sexuales y violencia de género ocurridos el 13 de mayo de 2025 en Bucaramanga.

Según el testimonio, los hechos habrían tenido lugar en presencia del hijo menor de la denunciante.

“Quien arribó a la unidad militar para unas honras fúnebres y aparentemente prevalido de su grado, cargo y condición de militar aparentemente realizó manifestaciones de contenido sexual y tocamientos a la oficial superior en presencia de su hijo menor de edad”, se lee en el auto de apertura.

La Procuraduría consideró que la conducta denunciada es ajena a las funciones propias del servicio militar, por lo que la investigación se adelantará bajo el código general disciplinario y no bajo el régimen especial de la Fuerza Pública.

Como parte del proceso, la Procuraduría ordenó recaudar pruebas en distintas dependencias del Ejército, la Jefatura de Género y la Fiscalía General de la Nación, además de escuchar en declaración a la oficial denunciante y a testigos.

El mayor Rodríguez fue notificado como disciplinado y podrá ejercer su derecho de defensa, en ese mismo sentido, la oficial que denunció fue reconocida como sujeto procesal, con las garantías que contempla la ley para las víctimas de violencia basada en género.

