Procuraduría halló 600 correos, incluidos los de Rosa Villavicencio, en caso Carlos Ramón González

La Procuraduría General de la Nación entregó un informe de la inspección realizada a la sede de la Cancillería en desarrollo de las investigaciones por la presunta colaboración de funcionarios del Gobierno, en particular, de la embajada de Colombia en Nicaragua por el polémico trámite para la renovación de la residencia a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien es prófugo de la justicia y tiene orden de captura por su vinculación al escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo.

Luego de más de 20 horas de diligencia en la sede de la Cancillería, la Procuraduría logró recopilar 600 correos, circulares, manuales de protocolos y de servicio, entre otros documentos, en los que se incluye el cruce de correos de junio de 2024 y hasta la fecha, entre funcionarios y exfuncionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua y la Cancillería, incluidos los de la canciller, Rosa Villavicencio, excancilleres y viceministros.

En desarrollo de la diligencia, el Ministerio Público asumió la investigación que adelanta la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Cancillería contra funcionarios por determinar para esclarecer la situación.

La inspección de la Procuraduría se produce luego de que la Sala de Instrucción Disciplinaria de la entidad iniciara una indagación previa para establecer si se dieron trámites o procedimientos desde la embajada o Cancillería colombiana para que el exdirector del Dapre obtuviera la cédula de residencia, residencia y permiso de ingreso por parte del Gobierno de Nicaragua.

Cabe recordar que, inicialmente, el presidente Gustavo Petro negó que su Gobierno hubiera hecho el trámite para que la administración del presidente Daniel Ortega renovara la residencia a Carlos Ramón González en Managua, al tiempo que se conocía un documento firmado por el encargado de negocios de la embajada de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz, confirmando la solicitud.

“El Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, escribió en ese entonces el presidente Petro en X.

Petro se desmarca de Carlos Ramón González. Foto: Presidencia

Publicidad

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que desde ese ministerio no hubo ninguna instrucción para solicitar la renovación de Carlos Ramón González. Aclaró que esa nota firmada por el encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz, no fue consultada ni autorizada por ese ministerio.

Por su parte, la excanciller Laura Sarabia sostuvo que no fue informada de dicha gestión, adelantada por el encargado de negocios en Nicaragua, Óscar Muñoz, quien firmó la misiva enviada como nota diplomática a Nicaragua.

"No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad", señaló Laura Sarabia en X.

Publicidad

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro solicitó la extradición de Carlos Ramón González al Gobierno de Nicaragua, que no solo la negó sino que le concedió asilo en ese país.