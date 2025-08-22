Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Procuraduría inspecciona Cancillería por residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua

Procuraduría inspecciona Cancillería por residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua

Se ordenó esta visita de inspección en la sede de la Cancillería con el fin de recaudar información sobre la extensión de la estadía del exdirector del Dapre en ese país.

Carlos Ramón González
Carlos Ramón González
Foto: Presidencia
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: agosto 22, 2025 09:06 a. m.

Delegados de la Procuraduría General de la Nación, llegarán al Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer una inspección con el fin de recabar información y recolectar pruebas sobre la extensión de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua y su hospedaje en la sede de la embajada de Colombia en Managua.

Esta fue una orden impartida de la procuradora delegada de la sala disciplinaria de instrucción de la Procuraduría tras considerar que esta visita puede aportar pruebas importantes sobre la estadía del exdirector del Dapre, quien está vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, con fondo de la UNGRD
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre.
Foto: UNGRD y Alianza Verde

Incluso, en las últimas horas, la propia Fiscalía le volvió a insistir a la Interpol para que emita la circular por Carlos Ramón González, quien hoy está asilado en ese país pese a la orden de captura en su contra lo que dijo la Fiscalía que desde el 4 de julio hicieron la solicitud y no han obtenido respuesta.

Esta inspección se da en el marco también de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua le otorgara asilo político a Carlos Ramón González imputado por el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno.

