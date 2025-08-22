Procuraduría inspecciona Cancillería por residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua

Delegados de la Procuraduría General de la Nación, llegarán al Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer una inspección con el fin de recabar información y recolectar pruebas sobre la extensión de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua y su hospedaje en la sede de la embajada de Colombia en Managua.

Esta fue una orden impartida de la procuradora delegada de la sala disciplinaria de instrucción de la Procuraduría tras considerar que esta visita puede aportar pruebas importantes sobre la estadía del exdirector del Dapre, quien está vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Foto: UNGRD y Alianza Verde

Incluso, en las últimas horas, la propia Fiscalía le volvió a insistir a la Interpol para que emita la circular por Carlos Ramón González, quien hoy está asilado en ese país pese a la orden de captura en su contra lo que dijo la Fiscalía que desde el 4 de julio hicieron la solicitud y no han obtenido respuesta.

Esta inspección se da en el marco también de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua le otorgara asilo político a Carlos Ramón González imputado por el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno.