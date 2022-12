Procuraduría pide no enviar a la cárcel a hija y odontólogo de Aida Merlano

La Procuraduría General de la Nación pidió no enviar a la cárcel a Aida Victoria Manzaneda Merlano, hija de la fugada excongresista Aida Merlano, y al odontólogo Javier Cely.

El Ministerio Público aseguró que no se cumplieron con los requisitos constitucionales y legales de la Fiscalía para argumentar la medida de aseguramiento contra la hija de Merlano y odontólogo.

En ese sentido, el concepto de la Procuraduría es que no hay razón alguna del por qué dejar privados de la libertad a Aida Victoria y al profesional de la salud dental.

"Se considera que la Fiscalía no argumentó suficientemente ni probó los fines de medida de aseguramiento, no cumplió con la totalidad de los requisitos legales para la procedencia de la medida de aseguramiento alguna ni privativa ni no privativa de la libertad, por lo tanto, no hay lugar a una medida de aseguramiento que limite el derecho a la libertad”, dijo la representante del Ministerio Público.

Además, la funcionaría expresó que el ente investigador no pudo demostrar por qué los dos capturados, pueden llegar a representar un peligro para la sociedad u obstruir la investigación.

Cabe señalar que a su llegada al complejo judicial en la capital del país, la joven aseguró que esperaba quedar en libertad este mismo martes. “Sí, claro”, fue la respuesta de Merlano hija al ser preguntada sobre si esperaba conseguir la libertad en Paloquemao.

A la audiencia también llegó el odontólogo de Aida Merlano, Javier Cely, profesional que atendía a la exsenadora cuando huyó por la ventana del consultorio en el norte de Bogotá.

Según la Fiscalía, los involucrados participaron en el plan de fuga de la excongresista.