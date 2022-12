Procuraduría pide rechazar entrada del general (r) Maza Márquez en la JEP

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no aceptar la solicitud que realizó el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez. Según el Ministerio Público, las acciones por las cuales fue condenado el exdirector del DAS no tienen relación con el conflicto.



Para la Procuraduría, crímenes como el del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento no pueden ser acogidos como parte de ese nuevo tribunal.



"Los hechos que comprometieron al entonces general activo Miguel Maza Márquez, no tuvieron relación directa ni indirecta con el conflicto, ni se cometieron con ocasión del mismo, y a pesar de su gravedad, la conducta cometida tuvo relación con delincuencia organizada", señala el documento.

Vea también: "C. Suprema envía a JEP expediente de Maza Márquez, condenado por magnicidio de Galán



La Procuraduría, de igual forma. le solicitó a la JEP que declare improcedente la petición que hizo Maza Márquez de otorgarle libertad transitoria, tras acogerse voluntariamente.



La Procuraduría le envió este concepto al conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar el expediente para que la JEP analice si Maza Márquez cumple con los requisitos para estar en esa jurisdicción.



El pasado 23 de noviembre de 2016 el general Miguel Maza Márquez fue condenado por la Corte Suprema a 30 años de prisión tras determinarse su responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.