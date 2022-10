Protestas contra Mindefensa por mal estado de viviendas entregadas hace 4 meses

Cerca de un centenar de beneficiarios, que hicieron un plantón en inmediaciones del Ministerio de Defensa ante el supuesto mal estado de los inmuebles, fueron reprimidos por el Esmad.

La medida se suma a la suspensión de la licencia de conducción y los más de cinco millones de pesos que Hernando Zabaleta adeuda por comparendos. Según los denunciantes, tampoco cuentan con desagües para aguas negras y la prestación de servicios públicos presenta graves deficiencias.

Publicidad

“No tenemos vías de acceso, no hay desagüe para aguas negras y no funcionan los ascensores a pesar de que la urbanización está pensada para personas con discapacidad. Se va el agua, se va la luz todo el tiempo, no hay gas y nadie responde”, aseguró una de las personas afectadas.

Vea también Entregaremos un total de 1.209 casas dignas, no de papel, en Mocoa: MinVivienda

Los apartamentos fueron entregados en noviembre pasado a uniformados heridos en combate, así como a familiares de miembros de la fuerza pública fallecidos en medio del conflicto. Esto, luego de los beneficiarios invirtieran sus ahorros e hicieran uso de un subsidio especial dadas sus condiciones.



Publicidad



Cerca de un centenar de manifestantes, entre uniformados activos y retirados, exigieron este lunes una respuesta de Caja de Honor, adscrita al Ministerio de Defensa a través de la cual compraron las viviendas.

Debido a la presión de la protesta, a la sede de la entidad arribó el Esmad y se produjo la rotura de vidrios en medio de duras refriegas.

Publicidad

El cuestionado proyecto inmobiliario se encuentra ubicado en el sector de Cantarrana, en la localidad de Usme, sur de Bogotá.