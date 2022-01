“Que Dios lo perdone, pero que caiga toda la ley en su contra”: Alberto Linero sobre Yhonier Leal

Alberto Linero, integrante de la mesa de trabajo de Mañanas BLU, se refirió al caso de Yhonier Leal , el hombre de 49 años que aceptó haber matado a su hermano, Mauricio Leal , y a su madre, Marleny Hernández.

Linero pidió a Dios que lo perdone, pero también que todo el peso de la ley caiga sobre él por el abominable crimen, que hoy sacude a Colombia.

Publicidad

“Es cristiano pedir perdón, es cristiano el perdón de parte de Dios, pero que la ley caiga todo su peso. No he podido entender, he revisado el texto de Caín y Abel, pero no entiendo como alguien puede actuar así contra su mamá y su hermano”, dijo.

Este martes, a solo unos minutos del inicio de la audiencia por imputación de cargos, Leal aceptó los cargos por el asesinato de su madre y su hermano.

Publicidad

“Antes que nada, hoy tuve la oportunidad de hablar y luego de quedar debidamente asesorado. He tomado una decisión súper importante y muy personal. De manera libre y voluntaria aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía. Aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia, a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia, por los hechos acontecidos. Y a comprometerme de que jamás volverá a suceder una situación de tal magnitud”, confesó.

Otros detalles en Noticias Caracol: