“Que Procuraduría responda si suspenderá a registrador nacional”: Luis Fernando Velasco

A pocos días de las elecciones presidenciales, empiezan a jugarse las últimas cartas de los candidatos y los partidos, por eso, desde las entidades electorales hacen un llamado para que toda información difundida sea verídica y, asimismo, desmienten polémicas que han surgido alrededor de presuntas suspensiones de funcionarios.

Justamente, fue el senador Luis Fernando Velasco quien a través de su cuenta de Twitter citó a la Corte Suprema y la Corte Constitucional para preguntar por una supuesta suspensión del registrador nacional, Alexander Vega, a 11 días de las presidenciales, esto, según “fuentes que tienen buena información”.

“Le pediría a la Procuraduría que, simplemente, nos responda frente a la pregunta que yo he hecho (…) Me gustaría que, así como la Procuraduría sacó una comunicación diciendo que no era cierto lo de la suspensión del alcalde de Cali, pudiera también quitarnos esta duda y darnos tranquilidad”, dijo en entrevista con Mañanas BLU.

¿Quién le suministró esos datos?

“Son fuentes que tienen buena información y por ello, antes de hacer una afirmación, estamos prendiendo alertas. No es prudente jugar a buscar desestabilidad a días de las elecciones; una suspensión del registrador generaría un ruido que, en este momento, es innecesario”, respondió.

Procuraduría dice que hay escasez de testigos electorales

Por otro lado, este miércoles la procuradora general, Margarita Cabello, pidió al registrador Vega resolver de manera inmediata las distintas solicitudes de las campañas políticas. Además, se refirió a la baja postulación de testigos que representarán a las campañas y ejercerán la vigilancia durante la jornada electoral y los escrutinios.

Al respecto, Omar Yepes, presidente del partido Conservador, comentó en Mañanas BLU que han hecho “hasta lo imposible” para garantizar la presencia de miembros del partido en las mesas de votación para “ejercer la vigilancia” que corresponde.

Por su parte, el exministro del Interior Guillermo Rivera, quien apoya la campaña de Sergio Fajardo, señaló que pidieron resultados a la Procuraduría ante las preocupaciones por las recientes actuaciones el Gobierno en materia política, según dijo, no hay “garantías” electorales.