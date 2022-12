¿Qué tiene la Fiscalía para acusar a Rafael Uribe Noguera?

A una semana de presentarse el crimen contra Yuliana Samboní de siete años, la niña que fue brutalmente asesinada, violada y torturada, la Fiscalía tiene resuelto el que podría calificarse como el más monstruoso de los crímenes cometidos en el país.



Y es que los resultados de Medicina Legal son contundentes, las pruebas de ADN (siete cotejos) no dejan ninguna duda sobre la responsabilidad de Rafael Uribe Noguera en la violación y muerte de la niña.

Ahora el ente acusador se prepara para presentar ante un juez el escrito de acusación en contra de Uribe Noguera por los delitos de: tortura, secuestro, feminicidio y violación, por el que pedirán la máxima pena de 60 años de prisión.



¿Qué tiene la Fiscalía? En el escrito de acusación están: Las pruebas de las cámaras de seguridad en las que se ve a Rafael Uribe Noguera, no solo hacerle seguimiento a la niña durante tres semanas, sino también el mismo día que la raptó.



La inspección de la camioneta y del apartamento donde fueron encontradas prendas de la pequeña Yuliana Samboní, también las muestras de aceite con la que se lavó el cuerpo para alterar la escena del crimen.



De igual forma, en el expediente están las declaraciones de al menos cuatro testigos: unos lo vieron en el momento del secuestro en el barrio Bosque Calderón en Bogotá, y otros vecinos que lo vieron en el trascurso del recorrido del primer apartamento al que llevo a la menor y luego el traslado al edificio Eqqus donde perdió la vida la menor.



Otra información clave es la información encontrada en los celulares y computadores, los cuales fueron analizados por investigadores de Estados Unidos, qué ayudan no solo a establecer todas las personas que participaron directa o indirectamente del crimen. Sino también a descubrir una red de prostitución.



Y por último el informe médico que da cuenta que Rafael Uribe Noguera ingirió drogas y alcohol después de cometer el crimen para dilatar el proceso y ser declarado como inimputable.



A Uribe Noguera con estas pruebas no le queda más que aceptar cargos, situación que según la ley de infancia no le dará ningún beneficio.



En las próximas semanas también se definirá la suerte de sus hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, contra los que la Fiscalía también tendría pruebas para acusarlos por la alteración de la escena del crimen.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:





-Las autoridades están verificando las cuentas y los computadores de Rafael Uribe para tratar de establecer si hubo más casos o si eventualmente, detrás de la pequeña Yuliana, había toda una red de prostitución infantil.



-En la madrugada explotó una granada en un reconocido bar de la ciudad de Tumaco, en Nariño.



-Las autoridades colombianas dispusieron de un plan de seguridad especial en las zonas de frontera con Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro decretara el cierre del paso durante 72 horas.



-Los comerciantes en Maicao temen que el cierre de la frontera se prolongue.



-Fue desmantelada por la policía una peligrosa banda que dedicaba a clonar tarjetas durante las compras a domicilio.



-En febrero de 2017 comenzaría el desminado humanitario en dos zonas de Ituango, Antioquia, donde serán intervenidas 69 veredas a manos de 50 uniformados del Ejército especializados en dichas labores.



-Por amenazas de muerte tras haber suspendido las fiestas en corraleja, tuvo que abandonar su casa la alcaldesa del municipio de Manatí en el Atlántico, en donde se presentaron disturbios el pasado fin de semana.



-Arrancamos en Japón, donde centenares de seguidores del Atlético Nacional ya están en Osaka para el debut del equipo antioqueño en el Mundial de Clubes.



-China lanzó una muy dura advertencia al electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el magnate dijera que estaría dispuesto a mantener una relación diplomática con Taiwán.