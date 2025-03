Rechazan nueva tutela de expresidente Uribe en caso de soborno a testigos

En medio del juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó una tutela impuesta por la defensa del exmandatario que alegaba vulneración de derechos.

El organismo consideró que no hubo violación al debido proceso de Uribe, pues el hecho de que no se acuerden de manera conjunta las fechas del juicio oral no significa que exista algún tipo de falta. Este mecanismo del expresidente pretendía que se implementara una medida provisional en donde se suspendieran las audiencias, hasta que no se resolviera de fondo la tutela.

El Tribunal Superior de Bogotá concluyó que las citaciones dentro del proceso son órdenes a cumplir y consideró que las razones en las que se basa ese mecanismo son incorrectas, puesto que “al juzgado no le corresponde atender los intereses de todos los clientes que tenga la defensa”.

“Le compete notificar debidamente las fechas que programa y es al sujeto procesal a quien le corresponde (…) Justificar las suspensiones que requiera”, añaden.

Cabe recordar que, en medio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía General de la Nación llamó al estrado a Carlos López Callejas, alias ‘Caliche’, pues este afirmó que conoció al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y lo visitó, en al menos, cuatro ocasiones.

Según el ente acusador, alias ‘Caliche’ habría sido contactado en Pitalito, Huila, por personas cercanas al partido Centro Democrático, con el objetivo de influir sobre Monsalve, testigo clave en el proceso.

Monsalve, quien se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá, ha sostenido que se le ofrecieron beneficios a cambio de retractarse de sus declaraciones, en las cuales señala a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares.