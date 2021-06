Renunció abogado de mayor implicado en caso Santiago Murillo por conversación sobre supuesto soborno

La Fiscalía tiene en su poder lo que sería la prueba reina para solicitarle a la juez de garantías de Ibagué que envíe a la cárcel al mayor Jorge Mario Molano como presunto responsable del homicidio el joven Santiago Murillo, perpetrado el 1 de mayo en Ibagué.

Se trata de una conversación en la que el papá del uniformado, al parecer, habla de compra de pruebas a favor de su hijo, el mayor Molano, y de filtración de información privilegiada.

La revelación de la Fiscalía hizo que el abogado del mayor, Majer Abushihab, renunciara a su representación

Según fuentes del proceso, se trata de una conversación entre el papá del mayor Jorge Mario Molano y un hombre, hasta ahora desconocido, en la cual –según narró el fiscal del caso en la audiencia- le dice que entregaron 1 millón de pesos a través del abogado de su hijo para modificar un dictamen realizado por el CTI de la Fiscalía sobre el caso, supuestamente, una prueba de balística, para que el uniformado resultara beneficiado.

Sobre el tema, el abogado Abushihab aseguró que desconocía la existencia de la grabación, que no sabe si eso ocurrió o no, que será la justicia que investigue los hechos, pero que en todo caso el abogado del que hablan no es él y que eso motivó su renuncia.

“Primero, esto tiene que ser objeto de investigación por parte de las autoridades. Segundo, con un no rotundo le digo que de ninguna manera hemos estado involucrados en circunstancias de esa naturaleza ni ahorita ni en toda mi carrera profesional”, precisó el abogado.

Publicidad

“Nosotros llegamos al caso hace 8 días para los propósitos de acompañar al mayor en su defensa en la justicia ordinaria, de manera que estamos tranquilos con esos potenciales señalamientos de la Fiscalía pues esto es simplemente, al parecer, una conversación y somos absolutamente ajenos, eso sí lo digo con contundencia”, añadió en diálogo con BLU Radio.

En ese audio mencionado por la Fiscalía, y con el cual solicitaron que el mayor sea enviado a la cárcel, supuestamente, el papá del mayor dice que el mayor Leonardo Marín Bedoya, comandante de la Sijín de la Policía Metropolitana de Ibagué, fue quien les entregó la información de que el mayor Molano iba a ser capturado por los hechos.

Esto, según la Fiscalía, sería filtración de información privilegiada que perjudica el curso de la investigación.

Sobre este punto, el abogado Majer aseguró que esa filtración, por lo menos, no fue a él y que él fue quien recomendó al mayor Molano que se entregara por varias publicaciones en medios regionales en donde se hablaba de una orden de captura en su contra.

“La información se filtra por medios de comunicación. Esto es un hecho verificable, el día que se produjo la entrega del mayor existían noticias en medios locales que hablaban de una orden de captura en contra del mayor. Usted lo puede verificar en medios de comunicación, en la página de la rama y le cuento, nosotros llegamos allá sin saber si había o no orden de captura porque esto era un chisme”, insistió.

Allá se puso a disposición el mayor, ellos duraron 2 horas verificando, esto tampoco es mentira, entramos sobre las 4:40 de la tarde y solo hasta las 6:05 de la tarde fue que le leyeron sus derechos. Entonces no es cierto ese hecho, no es verdad que esa entrega se haya dado en atención a una filtración de información, todo lo contrario, se dio producto de información que reposaba en medios y adicionalmente, por una anotación que aparecía en la rama judicial que –repito- es de acceso público explicó el abogado.

Publicidad

Este jueves, 17 de junio, será la oportunidad para que se pronuncien las partes sobre la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía en contra del mayor y posteriormente, la juez deberá decidir si lo envía o no a la cárcel por los hechos.

En la diligencia se conocerá quién asume la representación del uniformado.