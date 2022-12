Roberto Prieto testificó en la Fiscalía por cartas de Uribe y Pastrana

La Fiscalía General de la Nación investiga las presuntas maniobras que habrían llevado a que en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos no se declarara al Consejo Nacional Electoral el ingreso de supuestos dineros de Odebrecht.



"Ante la desinformación que se ha generado con respecto a mi visita, quiero aclarar que vengo hoy a atender esta diligencia en la Fiscalía en calidad de testigo, no es ningún interrogatorio. Vengo como testigo. ¿En contra de quién? No sé", dijo Prieto.



Esta es la tercera vez que Prieto asiste a la Fiscalía por el caso Odebrecht, y, en esta ocasión, la citación fue motivada por la carta enviada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, en la que solicitaron a la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación investigar también la campaña presidencial de Santos en 2014.



