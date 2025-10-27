Salen a la luz nuevos detalles en la muerte de periodista Laura Camila Blanco: testimonios y pruebas

El caso de la periodista Laura Camila Blanco, de 26 años, continúa generando interrogantes, incluso después del avance del proceso judicial por feminicidio agravado contra su expareja, Óscar Santiago Gómez, quien fue enviado a la cárcel.

Blanco perdió la vida el pasado 27 de julio, tras caer desde el noveno piso de un edificio residencial ubicado en el barrio El Salitre. Aunque el hecho fue tratado inicialmente como un presunto suicidio luego de una discusión con su pareja, las inconsistencias encontradas por las autoridades y las dudas de su familia llevaron a tratar el caso como posible feminicidio.

Los allegados a la comunicadora social señalaron que ella era víctima de una relación “abusiva” con Gómez, a quien describieron como “celoso, dominante y egocéntrico”. De acuerdo con la Fiscalía, la vinculación de Gómez al proceso se dio gracias a análisis forenses, pruebas técnicas y testimonios que sugieren que el cuerpo de la joven presentaba golpes no compatibles con una caída, lo que apuntaría a una agresión previa.

Así fue la audiencia de Óscar Gómez, novio de Laura Blanco. Foto: Fiscalía y redes sociales

La noche de los hechos, en el apartamento donde ocurrió la tragedia, se encontraban siete amigos más de la pareja, quienes habían decidido continuar la celebración del grado de Santiago Gómez en casa de Laura.



El programa Séptimo Día, de Caracol Televisión, obtuvo acceso a las entrevistas que estos testigos ofrecieron al CTI.

Entre los relatos se encuentra el de Juliet Maldonado, compañera de trabajo de ambos: “Yo me senté en un sofá que estaba en la sala y, como estábamos ebrios, me quedé dormida un momento. Me desperté cuando Santiago salió alterado de la habitación diciendo: ‘¡Se lanzó, no escucha nada!’. Reitero que estaba dormida”.

Habla vecina de la periodista Laura Camila Blanco que cayó de noveno piso. Foto: Captura de redes sociales y Maps

Otro de los testigos, Emerson Albear, también compañero de trabajo, relató: “Escuchamos discusión, gritos, vulgaridades y un tono de voz alto. Nosotros seguimos normal porque no nos queríamos meter, eran cosas de pareja. Y de un momento a otro, Santi empezó a gritar pidiendo ayuda, llorando y diciendo: ‘Laura se tiró por la ventana’”.

Publicidad

Por su parte, Catherine Calderón afirmó: “Empecé a escuchar gritos como de una pelea, eran de Laura y Santiago, que estaban solos en la habitación. Vi cuando Santiago salió gritando y alterado: ‘¡Laura se botó, Laura se botó!’”.

Asimismo, Angi Daniela Niño reconoció que la pelea duró varios minutos: “Laura ingresó al cuarto con Santiago y empezaron a discutir, no sabemos por qué. Pasaron unos seis minutos y Santiago empezó a gritar: ‘¡Lau se tiró, Lau se tiró!’”.

La madre de la periodista cuestionó la actitud de los presentes: “O sea, totalmente indiferentes a lo que estaba pasando. Yo veo una persona en peligro y yo intervengo, porque se trata de evitar que algo irremediable ocurra”.

Publicidad

Hasta el momento, ninguno de los testigos ha sido vinculado al proceso judicial. El CTI únicamente les realizó entrevistas preliminares. Según informó Séptimo Día, el programa intentó contactarlos nuevamente, pero ninguno quiso dar declaraciones.

"Estamos recaudando información, evidencia y entrevistas tendientes a establecer si podemos estar hablando de una omisión por parte de esas seis personas o si podemos estar hablando de una complicidad tendiente a encubrir lo que realizó Óscar Santiago", confirmó el abogado de la familia de Laura.