Se está trabajando para que ‘Otoniel’ se entregue antes del 7 de agosto: Iván Cepeda

En entrevista con BLU Radio, el senador Iván Cepeda, pieza clave en la ley de sometimiento de las bandas criminales, sancionada este lunes por el presidente Juan Manuel Santos, resaltó la voluntad que ha manifestado el Clan del Golfo de desmovilizarse.



“Ha habido una manifestación expresa de voluntad de someterse, antes, durante y después de la aprobación de esta ley. Aquí hay que esperar los hechos que son los que podrían ratificar esa voluntad”, precisó.



Añadió que sus contactos fueron, no con alias ‘Otoniel’, jefe de la banda criminal, sino con voceros que representan la organización, aún sin pertenecer a ella.



En ese sentido el legislador reveló que se está trabajando para que ‘Otoniel’ se entregue antes de que termine el gobierno de Juan Manuel Santos.



“Esa es la intención y en eso se está trabajando. El Gobierno actúa sobre la base de las manifestaciones que se han hecho públicas y en privado”, añadió.



Cepeda agregó que aún no se conoce, a ciencia cierta, cuántos hombres entregarían las armas y enfatizó en que lo que sí se espera es que se logre desmontar la columna vertebral de la organización criminal.



“El Clan del Golfo dice tener 5.000 hombres en armas, el Gobierno habla de 3.000, pero lo esencial es lograr que las figuras de la organización puedan desmovilizarse”, puntualizó.



Finalmente, sobre las penas que contempla la ley, según las cuales pagarían en colonias agrícolas, Cepeda dijo que eso ya lo contempla el Código Penal y que no hay concesiones a los criminales.



“Aquí no hay ninguna razón para señalar que se están haciendo concesiones”, puntualizó.