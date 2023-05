Exfarc denuncian que por firmar la paz los están asesinando

Seis reincorporados, ex miembros de las Farc y firmantes de paz del antiguo ETCR Georgina Ortíz, aseguran que saldrán del territorio el próximo 31 de mayo para no ser asesinados, pues denuncian que en tan solo en una semana fueron asesinados dos miembros de la comunidad en Vista Hermosa, Meta. Además, afirman que están siendo amenazados de muerte por haber firmado el acuerdo de paz.

Según los reincorporados, muchas veces se preguntan si fue o no una buena decisión haber firmado el acuerdo de paz, ya que, aunque dejaron las armas, no han recibido garantías de protección del Estado.

Asimismo, en el comunicado, aseguran que por las “reiteradas amenazas a nuestros líderes, el asesinato de dos compañeros firmantes de paz adscritos a nuestra comunidad, nuevas amenazas a seis firmantes de paz y anuncios de ejecutar asesinatos día de por medio” se ven obligados a salir de esa zona.

“Con nuestro hogar y nuestros hijos al hombro, hemos tenido que salir de Vista Hermosa, para eso no firmamos el acuerdo de paz. No han sido 6 años fáciles, le solicitamos acompañamiento y el Gobierno territorial dijo que no puede comprometerse, las familias desplazadas forzosamente necesitan ayuda”, es la petición conjunta que hacen al gobierno seis excombatientes.

Para los exguerrilleros, el alto comisionado para La Paz, Danilo Rueda, persiste en argumentos y minimiza la gravedad de su realidad. Además, son enfáticos en que ya han puesto en conocimiento de la gobernación del Meta sobre el riesgo en el que viven, pero que la respuesta siempre ha sido que no pueden comprometerse, por esta razón se ven forzados a salir de esa zona del país.

