Senador Alex Flórez no aceptó cargos ante la Procuraduría por insultar borracho a policías

El senador Alex Flórez no aceptó los cargos por insultar a un grupo de policías que no le permitieron ingresar en estado de alicoramiento con una acompañante a un hotel en Cartagena. En la audiencia realizada por la Procuraduría para estudiar su caso, el congresista se disculpó con los afectados tras el altercado.

"Estoy procurando resolver esto con profesionales de la salud. Cumpliré seis meses en los que no me he tomado ni una sola copa de licor. Esto ha representado la oportunidad de cambiar ese tipo de actividades de fiesta y licor por ejercicio, meditación, lectura", dijo Flórez.

En la audiencia, el senador aceptó que estuvo mezclando licor y reconoció que no recuerda lo que pasó por su estado de embriaguez.

"El día que ocurrieron los hechos yo no me levanté planeando que me iba a pasar de copas y que sucedieran estos hechos. Si yo no hubiera estado en estado de alicoramiento, esto nunca hubiera pasado. No tengo memoria de haber salido de la discoteca y tenido un altercado con la Policía. Al otro día contesté a un medio nacional y les aseguré que no sabía cuál era el drama", explicó el congresista.

La Procuraduría busca determinar la responsabilidad del senador del Pacto Histórico en el escándalo en el que Flórez llamó asesinos a los policías que llegaron a atender el altercado.

Y es que en la madrugada del 2 de septiembre de 2022 el congresista fue visto públicamente en las instalaciones de un hotel en Cartagena incurriendo en una conducta, presuntamente, constitutiva de falta disciplinaria, la cual quedó registrada en video, lo que ameritó el inicio de oficio de la acción disciplinaria.

En el pliego de cargos, la Procuraduría indicó que, con su presunto comportamiento ofensivo e irrespetuoso contra otros servidores públicos, el senador pudo vulnerar el principio de la dignidad humana, al buen nombre y la honra de los patrulleros que llegaron a atender el caso, al atribuirles hechos punibles que no cometieron.

La audiencia contra el senador Flórez continuará el lunes 10 de abril, a las 9:00 de la mañana.

