"Alex Flórez me dijo que lleva un mes sin tomarse un trago": Daniel Quintero, alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, habló en Mañanas Blu sobre el escándalo protagonizado por el congresista Alex Flórez, quien en Cartagena el pasado 2 de septiembre atacó verbalmente a policías que intervinieron cuando se exaltó ante la negativa de un hotel de permitirle la entrada a una acompañante que no portaba documento de identidad. Según el mandatario, el senador le dijo que lleva un mes sobrio y que avanza en su recuperación.

“Ojalá sea capaz de superar su tema, hablé con él hace unos tres o cuatro días, me dijo que el 2 de octubre cumple 30 días sin tomar. Espero que se vuelvan años y un ejemplo para el país sobre cómo superar una adicción”, sostuvo el mandatario.

Daniel Quintero Calle aseguró que considera el caso como inaceptable y que una vez se conoció el escándalo habló con el legislador.

“Obviamente me pareció inaceptable, él es un senador de la República, tiene que dar ejemplo. Eso implica ser muy estrictos con ellos mismos. Cuando uno es político, la vida privada es público. Él me dijo que tenía un problema con el alcohol, que más que ser alcohólico, es que fueron malos tragos. No solo me dijo, me prometió que no se iba a tomar un trago en la vida, que iba a iniciar tratamiento”, Indicó.

El alcalde antioqueño destacó la ascendente carrera política del congresista Alex Flórez y aseguró que los problemas que afronta son difíciles.

“Alex Flórez es un joven que ha crecido muy rápido. Tuvo alguna dignidad en el tema universitario, luego es concejal en Medellín. Posteriormente llega al Senado y hace denuncias importantes sobre falsos positivos que han conllevado ya condenas. Está afrontando temas personales muy difíciles, no solo él, sino muchas familias en Colombia”, declaró el mandatario.