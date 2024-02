Si eligen a Amelia Pérez, no sería fiscal general por cuatro años: expresidente de Consejo de Estado

La Corte Suprema volvió a aplazar la elección del fiscal general para la próxima sala plena, que se llevará a cabo el 22 de febrero, debido a que ninguna de las ternadas por el presidente Gustavo Petro tuvo la mayoría en las votaciones del pasado 8 de febrero.

Sobre esta elección, se han pronunciado desde todos los sectores del país hasta organismos internacionales, como la OEA y la ONU, este último que pidió en este mismo miércoles que la corte concluya este proceso “en el menor tiempo posible”.

Para referirse a todas las preguntas entorno a esta elección al fiscal general, y realizar un análisis sobre cómo está la situación, se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren.

En medio de esta incertidumbre, el Gómez Aranguren explicó que si Amelia Pérez Parra resulta elegida para el cargo, su mandato se limitaría a dos años debido a una restricción legal por edad.

Publicidad

El expresidente destacó que, según la normativa colombiana, los funcionarios judiciales no pueden ejercer después de cumplir 70 años. En el caso hipotético de que Pérez Parra sea seleccionada como fiscal general y alcance esta edad durante su mandato, estaría obligada a retirarse, según lo establecido por la ley.

De acuerdo, cuando ella llegue a la hipótesis prevista en la ley tiene que retirarse porque si no entra en una situación de irregularidad y estamos en función pública. La función pública es lo que soporta a toda la sociedad. Nosotros tenemos en el orden jurídico y en el Estado de la confianza, de que las normas se cumplen y los servidores públicos que somos convidados de ocasión. Tenemos un deber superior con los ciudadanos de cumplir a rajatabla la ley, sean magistrados o sean simplemente funcionarios de cualquier provincia. La fortaleza de la democracia es en eficacia de las normas que regulan, que son el acuerdo que nos convida a convivir, a estar en armonía y en paz detalló Gómez Aranguren.

De darse este escenario, plantearía interrogantes alrededor de si el presidente Gustavo Petro debe enviar nuevamente una terna para que la Corte Suprema de Justicia elija un nuevo fiscal general y cuánto tiempo de vigencia tendría esa elección.

"En mi opinión el periodo es personal, eso ocurrió en el caso del doctor Valdivieso y ocurrió también en el caso del doctor Gustavo de Greiff, no tengo memoria lo que ocurrió con la fiscal Vivian Morales, que el Consejo de Estado en su oportunidad anuló su elección y la forma cómo se hizo el reemplazo no lo tengo presente, pero ahí viene otro problema realmente porque pues da para especulación y y en materia de tesis jurídicas hay pues, muchas opciones, todas muy respetables, pero no es claro si ese período es institucional o había que revisar la normatividad sobre ese fenómeno. Si es institucional, pues sería para terminar el periodo. Y si es personal, pues serían cuatro años", puntualizó el expresidente.

Publicidad

En ese sentido, Gómez Aranguren enfatizó la importancia de tener autoridades estables y la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar el Estado de derecho. Sin embargo, también señaló la falta de órganos de control que hagan cumplir el principio de oportunidad en la función pública, lo que podría conducir a dilaciones administrativas como las que se están experimentando en la elección del fiscal general.

Eso no es normal en función pública. Cuando uno tiene un deber, un deber de cumplir un término, no es un consejo el que la ley le da, y por más de que uno sea magistrado de alta corte, son los más obligados a cumplir con la ciudadanía. Dentro de los marcos de los términos para elegir, hay un deber que se está establecido en la finalización del periodo del fiscal saliente. Ahí hay un deber jurídico y cuando uno incumple un deber jurídico está en una abstención administrativa y por lo tanto está irregular. Eso no tiene ninguna discusión sentenció el expresidente del Consejo de Estado

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: