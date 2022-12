Si Fiscalía me garantiza protección, contaré la verdad: Alejandro Lyons

En una entrevista concedida a la emisora Montería Radio 38 Grados, Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, se refirió a su presunta responsabilidad en actos de corrupción en su administración entre los años 2012-2015.



En la charla, publicada este sábado por ese medio de comunicación local, Lyons asegura que si la Fiscalía le garantiza protección a él y su familia contará “la verdad”.



“Si la Fiscalía me garantiza protección a mí y mi familia iré y contaré la verdad. Pero hay mucha gente que no va a estar a gusto con la verdad. Yo solo pido unas condiciones de negociación transparentes”, agregó Lyons.



El exgobernador, acusado por la Fiscalía de concierto para delinquir, seis casos de interés indebido en la celebración de contratos y otros delitos, insistió en que antes de contar su versión de los hechos “cualquier negociación (con la Fiscalía) tiene que tener la garantía” de su seguridad y la de su familia.



Destacó Lyons que para los cordobeses la verdad que contará ante autoridades colombianas, una vez regrese al país y cumpla su cita para audiencia de imputación de cargos, “va a ser dolorosa e inesperada”.



“Sí creo que están preparados y la comunidad está ávida de respuestas a muchos cuestionamientos. Va a ser sorprendente lo que pueda salir con un proceso de negociación con la Fiscalía”, contó el exgobernador de Córdoba al periodista Toño Sánchez Jr., quien publicó la nota en Montería Radio 38 Grados.



“Si pudiera volver el tiempo atrás ni siquiera aspiraría a la Gobernación. Allí todos los días se pierden amigos, hay traiciones, deslealtad, ingratitud y críticas diarias injustas. Me arrepiento totalmente de haber sido Gobernador”, finalizó.



Los delitos por los que se investiga al exgobernador son concierto para delinquir, seis casos de interés indebido en la celebración de contratos, seis delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cinco peculados por apropiación en documento público y falsedad en documento privado.



Encuentre en este enlace la entrevista completa publicada por Montería Radio 38 Grados.