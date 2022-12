Si pudiera volver al IDU actuaría nuevamente como lo hice: Andrés Camargo

Andrés Camargo, exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- se refirió a la ratificación de la condena de cinco años de prisión en su contra por cuenta del escándalo en la contratación de las losas de Transmilenio para la troncal de la Autopista Norte.

“Ratifico que es una tremenda injusticia, estoy muy dolido y triste, para mi familia es muy duro que sin apropiarme de un peso termino pagando un tema técnico que lo convirtieron en penal”, dijo Camargo.

“Dice que yo tenía el conocimiento de unos temas técnicos y que no hice nada para evitarlo, yo no estuve en ningún comité, tenía más de 1000 contratos, la decisión la tomaban técnicos idóneos y ni siquiera se sabe hoy cuál es la causa del daño, no saben cuál decisiones la que se esté cumpliendo, ni saben qué requisito pudo haber fallado para tener ese resultado final”, agregó el exdirector del IDU.

Camargo dijo tener su consciencia tranquila y aseguró que de volver a estar al frente de esta entidad volvería a actuar de la misma manera.

“Teníamos 800 mil contratos y no hay ninguna posibilidad de que el director sentado en el comité controlando una operación, esa es la actuación de cualquier gerente, colocar los funcionarios idóneos, eso fue lo que hice, yo no delegué, no dije hágalo por mí, además hay que descentralizar las funciones, lo dice la ley, el director es el encargado de abrir las licitaciones, la preparación de los pliegos es un tema de áreas técnicas, yo no aprobé nada, yo recibí unos pliegos aprobados por una áreas técnicas y ahí abrimos las licitaciones”, señaló Camargo.