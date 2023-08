Si Sarmiento Angulo no sabía de los sobornos, ¿qué clase de administrador es?: exsuperintendente SIC

A propósito del acuerdo al que llegaron el Grupo Aval y Corficolombiana con la justicia estadounidense sobre un pago de más de 60 millones de dólares tras reconocer y aceptar su responsabilidad por las acciones del exdirectivo José Elías Melo en el pago de millonarios sobornos para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, aún son varias las preguntas que quedan en el aire sobre este caso.

Y es que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.

Además, según el ex alto ejecutivo de Corficolombiana, no es cierto, como indica el acuerdo, que él hubiese tenido responsabilidad directa en el pago de 28 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos entre los años 2014 y 2016.

En ese sentido, suscita la pregunta, entre otras relevantes, de por qué en Colombia no ha habido condenas tan importantes como la de las autoridades estadounidenses respecto a estos escándalos relacionados con Odebrecht y, para responder a esto, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC y quien también tuvo a su cargo algunas investigaciones relacionadas con el grupo brasileño.

“Creo que no podemos llegar a decir que es tan blanco o tan negro, lo que ha pasado con Odebrecht y el grupo Sarmiento es tirando a gris porque en Colombia sí ha habido decisiones importantes en relación con Ruta del Sol II”, puntualizó Robledo agregando a su vez la labor y las decisiones que él cuando estaba a la cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio

El exdirectivo de la SIC relató lo que, bajo su cargo, logró la SIC con relación a diferentes investigaciones realizadas al grupo brasileño y señaló al superintendente que lo sucedió, Andrés Barreto, de salvar “a Odebrecht y a Sarmiento de otras millonarias multas”.

Asimismo, se refirió sobre el papel de la Fiscalía General de la Nación en estas investigaciones y aseveró que, según su punto de vista, “avanza en relación con las personas que representan la parte más delgada de la pita”.

“La pregunta del millón es, ¿y los Sarmiento?, ¿qué pasó con Luis Carlos Sarmiento Ángulo? No ha pasado absolutamente nada como tampoco ha pasado con otras personas en ese escándalo. La Fiscalía ha hecho, a mí manera de ver, un trabajo a medias, bastante mediocre en el tema de Ruta del Sol”, insistió.

En ese sentido, continuó hablando el exdirectivo de la SIC sobre la aparición de una tercera persona de la que se habla en el acuerdo con la justicia estadounidense, quien fue un alto dirigente del Gobierno de Juan Manuel Santos. Al respecto, comentó que es obligación de la Fiscalía “encontrar” quién es esta persona.

“La Fiscalía debe enfilarle baterías a ese tema. También creo que es muy fácil porque todo lo que Corficolombiana confesó es porque lo sabe. (…) ¿Ya le preguntó la Fiscalía a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y a Luis Carlos Sarmiento Angulo, como controlantes de esa compañía, esa coima que reconocieron en EE. UU. a quien fue que se la dieron?”, puntualizó.

Y fue sobre Sarmiento Angulo y su hijo de quienes Robledo cuestionó sus habilidades como administradores, en caso tal de que no supieran ni se dieran cuenta de los desvíos de fondos y las coimas que se estaban pagando durante varios años.

“O Sarmiento Angulo y Sarmiento Gutiérrez no tienen que ver y nunca se enteraron y todo fue a sus espaldas, o sí sabían y fueron artificies directos de esos sobornos (…) Si sí sabían, ¿por qué no están presos?, y si no sabían, ¿qué clase de administradores son? (…) Lo que no puede ser es que el país gradúe de honorables y grandes administradores a Sarmiento Angulo y Sarmiento Gutiérrez porque no pueden ser esas dos cosas al mismo tiempo”, sentenció.

Sobre esta noticia, el mismo presidente Gustavo Petro solicitó utilizar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer mecanismos de reparación al Estado Colombiano, así como revisar todos los contratos de Corficolombiana con el Gobierno.

