"Sigue en el cargo": fiscal Camargo defiende a funcionaria responsable de los archivos de 'Calarcá'

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, entregó nuevos detalles sobre los hallazgos obtenidos tras la revisión de los archivos digitales incautados a alias Calarcá, uno de los mandos de las disidencias de las Farc. La jefe del ente acusador aseguró que la fiscal de Medellín encargada del caso continúa en su cargo y cuenta con respaldo institucional, pese a que se evalúa si se deben compulsar copias por no haber remitido oportunamente parte de la información a las instancias competentes. Camargo indicó que más de diez funcionarios fueron asignados para reforzar las investigaciones.

Según la Fiscalía, los análisis realizados durante el último año permitieron identificar la red de explosivistas del Frente 36, incluida la estructura responsable del ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi (Antioquia), que dejó 12 uniformados muertos. Con base en los datos recuperados, se libraron órdenes de captura contra cuatro presuntos implicados en ese atentado.

Fiscalía General de la Nación Foto: Google Maps

Los archivos también aportaron información relevante sobre el subintendente de la Policía Nacional Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado durante la toma a Mitú en 1998 y asesinado en 2003. Su cuerpo nunca ha sido localizado. Los detalles extraídos fueron entregados al Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, que adelanta labores con criminalistas, antropólogos, topógrafos y personal de la Dijín para delimitar la zona de búsqueda y tratar de ubicar los restos del uniformado.

La fiscal Camargo también explicó por qué alias Calarcá no fue capturado en el retén de Anorí, Antioquia, en julio de 2024. Señaló que su orden de captura permanece suspendida en el marco de la política de Paz Total y que, según lineamientos de la Corte Constitucional, solo puede reactivarse por flagrancia en delitos de lesa humanidad. “Cuando este señor cae en el retén, no está cometiendo ningún delito de esa naturaleza que permita reactivar la orden”, afirmó. Agregó que, según información del Consejero Comisionado de Paz, Calarcá continúa participando en los ciclos de negociación, incluido el séptimo ciclo concluido la semana pasada.



Ante las implicaciones de los hallazgos, la fiscal general anunció que enviará de inmediato al Gobierno toda la información recopilada para que, en cabeza del alto comisionado para la Paz, se determine si deben reactivarse o no las órdenes de captura vigentes contra alias Calarcá. Asimismo, advirtió que se hará una “conexidad” para que la delegada ante la Corte Suprema, con apoyo de la delegada para la Criminalidad Organizada, avance en las investigaciones que involucran al general Huerta y al funcionario Wilmar Mejía, del DNI.