En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / "Sigue en el cargo": fiscal Camargo defiende a funcionaria responsable de los archivos de 'Calarcá'

"Sigue en el cargo": fiscal Camargo defiende a funcionaria responsable de los archivos de 'Calarcá'

La Fiscalía confirmó que la fiscal de Medellín encargada del caso de los archivos de alias 'Calarcá' continúa en su cargo, pero evalúa si se deben compulsar copias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad