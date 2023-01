Solo pedimos claridad respecto a las decisiones de paz total, dice la procuradora Margarita Cabello

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, pidió al Gobierno que dé claridad sobre las decisiones en el marco de la paz total, como, por ejemplo, la solicitud de levantar las órdenes de capturas contra algunos jefes de grupos armados.

“En Colombia hay separación de poderes y todo lo relativo con las medidas de detención preventiva o órdenes de captura deben ser resueltas por un funcionario del poder judicial. (…) Hay una excepción que es cuando por encima está la paz, que el presidente pueda permitirse entablar diálogos con grupos y puede solicitarle al poder judicial que levante las órdenes de captura en virtud de esa situación”, dijo Cabello en Mañanas Blu.

Además, añadió: “Los jueces tienen que estudiarlo y ver si es viable que (integrantes de grupos armados) sirvan de representantes de esos grupos que van a dialogar sobre la paz o voceros, de acuerdo con unas reglas prestablecidas, que hoy en día no están muy claras. La Ley 2272 introdujo la posibilidad de acercamientos con conversaciones con grupos armados de crimen de alto impacto, para lograr sometimiento a la justicia y desmantelamiento, si esto no está claro en las peticiones del Gobierno, tenemos que expresar nuestra manifestación como intervinientes”.

Cabello también se refirió a las críticas y acusaciones que ha recibido por, supuestamente, estar en contra de las decisiones del Gobierno por su pasado y acercamiento con el uribismo.

“Nunca he estado con el uribismo, solamente cuando Uribe incluyó mi nombre en una terna para fiscal, de ahí salió mi nombre y desde ahí me catalogan como uribista. (…) Si hay alguien que no tiene sesgos es esta procuradora general de la Nación”, reitero.

Finalmente, la procuradora manifestó que está de acuerdo con la idea de paz total, siempre y cuando “se maneje y estructure con acatamiento a las redes constitucionales” y esas peticiones de levantamiento de órdenes de captura no reúnen dichas características.