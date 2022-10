“Tengo que ir al psicólogo”: Karen Abudinen en audiencia por escándalo de Centros Poblados

Una jueza de Bogotá negó reconocer como víctima a la exministra de las TIC Karen Abudinen en el proceso que se sigue por el escándalo de corrupción de Centros Poblados, porque no se probó cuál fue el perjuicio que ella como persona sufrió por esos hechos. La exministra, por su parte, señaló que su imagen se ha visto gravemente afectada y que hasta le ha tocado “ir al psicólogo”.

“Mi carrera profesional y mi persona se ha visto truncada, tengo que ir al psicólogo. (…) Estuve 15 años en el sector público y nunca he tenido una tacha, menos un proceso penal, a mí me han afectado por ese hecho criminal, muchos procesos que me ha tocado asumir sin necesidad porque no he cometido un acto”, dijo la exministra.

Además, añadió: “Quiero repetirles que no estoy por intereses económicos, mi condición se trata porque me hicieron un daño donde, incluso en las redes sociales, no paran de presionar por un daño que no he cometido”.

La defensa de la exministra Abudinen apeló y pidió al Tribunal Superior que se reconsidere la decisión de reconocerla como víctima en el proceso porque, sostiene, sí hubo afectación al buen nombre y la honra de la exministra.

En la audiencia que se cursa, tres de las cinco partes interesadas elevaron la solicitud ante el juzgado para constituirse como víctimas (Fondo Nacional de Garantías, la fiducia BBVA y la exministra Karen Abudinen). A la fiduciaria BBVA sí la reconocieron como víctima.

