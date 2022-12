Tomás Jaramillo dilata el proceso de liquidación del Fondo Premium

El proceso que realiza la Superintendencia de Sociedades para liquidar los bienes y activos del Fondo Premium se ha visto frenado por parte de uno de sus dueños, Tomás Jaramillo Botero, quién no ha asistido a las audiencias citadas por el agente liquidador para terminar de definir las deudas y los acreedores de la compañía.

Aunque Jaramillo Botero se encuentra detenido, debe colaborar en los trámites que se adelantan para liquidar el Fondo Premium, firma con la que captaron millonarios recursos de inversionistas que ahora esperan a que les devuelvan su dinero.

Sin embargo, Blu Radio conoció una carta enviada por Jaramillo Botero, uno de los implicados en el descalabro bursátil de Interbolsa, al delegado para Procedimientos de Insolvencia, Nicolás Polanía, en la que argumenta que le había sido imposible asistir a la citación que le hizo el liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo, porque se encuentra privado de la libertad y debieron citarlo con al menos dos semanas de anticipación y no a él precisamente, sino en oficio directamente dirigido al director del INPEC, para que éste diera la orden de remisión al lugar de la citación.

Frente esta comunicación, el agente liquidador aseguró que el proceso se realizó cómo lo define la ley y se envió la citación no sólo al Inpec, sino también a su abogado con copia a su abogado defensor en el proceso penal, Jaime Lombana, pero no hubo respuesta, ni tampoco asistió.

Ante estas acciones que entorpecen el desarrollo de la liquidación del Fondo Premium, varios representantes de víctimas pideron al Superintendente Delegado y al Agente Liquidador hacer caso omiso a las peticiones de Tomás Jaramillo, pues señalan que su condición de privación de la libertad no le da derecho a saltarse las normas sobre insolvencia y denunciaron que no es más que otra acción dilatoria.

Sin embargo, este no es el único palo en la rueda de este proceso, hay 5 millones de dólares en una cuenta bancaria en Curaçao que no han sido entregados al agente liquidador del proceso a pesar de las solicitudes formales echas por las autoridades colombianas al Banco Central de ese país que aún no da el visto bueno para el desembolso de los recursos cercanos a los 15 mil millones de pesos que también servirían para reparar a las víctimas del Fondo Premium.