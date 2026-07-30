Triple homicidio en Soacha, Cundinamarca: un niño de 12 años entre las víctimas

Las autoridades investigan un triple homicidio ocurrido en zona rural de Soacha, Cundinamarca, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de tres personas al interior de una vivienda. Entre las víctimas se encuentra un niño de 12 años.

El hallazgo se produjo el pasado 28 de julio, hacia las 11:30 de la mañana, en una vivienda ubicada en la vereda Panamá, sector Altos de los Cerezos, en la comuna Chicó. De acuerdo con la información oficial, las tres víctimas presentaban múltiples impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía Metropolitana de Soacha llegaron al lugar junto con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín, quienes realizaron la inspección judicial, labores de vecindario y la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis sobre este crimen y trabajan para establecer los motivos del triple homicidio, así como la identidad y ubicación de los responsables. Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

