Tutela abre puerta para tumbar condenas de Corte Suprema contra aforados

La Sala Civil de la Corte Suprema tumbó la condena de 25 años que había proferido la Sala Penal de ese tribunal contra el excongresista Martín Morales Diz por la denominada parapolítica.

La decisión del alto tribunal sienta un precedente judicial porque los aforados que fueron condenados desde que empezó a regir la doble instancia podrán solicitar dejarlas sin efectos, y dependiendo del caso, quedar libres.

Dentro de los argumentos que expuso la Sala Civil en su sentencia de tutela, es que no hubo elementos para determinar la no aplicabilidad de la norma que contemplaba la garantía de la doble instancia para aforados.

En este caso “no existe ninguna disposición, regla o principio que consagre la inaplicabilidad o ausencia de vigor del nuevo ordenamiento por falta de régimen de transición”.

El alto tribunal consideró que le asistieron los derechos fundamentales al excongresista, quien advertía que su condena, el pasado 31 de mayo de 2018 por más de 25 años, no debió darse al advertir que la Sala Penal de la Corte Suprema ya no era competente para hacerlo.

Incluso en el escrito se advirtió que la Sala Penal de la Corte Suprema no debía excusarse que su competencia la tenía porque no estaban funcionando las salas.

“De ninguna manera puede afirmarse que la ausencia de régimen de transición comporta un vacío legal o que esa omisión sea una falencia que deje a la deriva los casos limítrofes que permanecen sin resolver cuando el nuevo ordenamiento entra a regir”, señala la sentencia.

En el caso del excongresista la Sala Civil le ordenó a la Sala Penal que deje sin efecto dicha condena, remitir el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia “para que allí se emita un nuevo fallo que garantice el derecho a impugnarlo”.

No obstante, el excongresista Morales Diz no podrá quedar en libertad porque su medida de aseguramiento no se dio como producto de la condena sino desde el inicio de las investigaciones que lo involucraron supuestamente con grupos paramilitares.