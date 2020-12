Tutela del exfiscal Luis Gustavo Moreno para que lo trasladen a Cespo no será tramitada este año

A pesar de que el pasado 17 de diciembre fue asignada la tutela que interpuso el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno ante la negativa de que lo trasladaran a Cespo , la judicatura respondió que no será procesada por la vacancia judicial que inició el pasado 19 de diciembre. Es decir, que el futuro de su centro de reclusión se sabrá en el 2021.

La tutela es contra el director del Inpec, Norberto Mujica, y el saliente director de la Policía, general Óscar Atehortua , ya que no fue trasladado a ese establecimiento a pesar de la orden de una juez de garantías que escogió ese centro por temas de seguridad.

En el documento tutelan los derechos de Moreno a la vida, a la integridad personal, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

El general Óscar Atehortúa dijo en su momento “que la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, antes Cespo, cumple una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber y que la directora de la escuela indicó que no cuenta con la disponibilidad para recluir a Luis Gustavo Moreno Rivera, que la institución educativa está ocupada en un 100% de su capacidad instalada, en tal sentido la petición no puede ser atendida favorablemente por la imposibilidad planteada”.

Sin embargo, argumenta la tutela que eso mostraría discriminación.