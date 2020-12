Exfiscal Luis Gustavo Moreno interpuso tutela para que lo trasladen a Cespo

BLU Radio conoció que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno interpuso una tutela contra el director del Inpec, general Norberto Mujica, y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa , ante la negativa de que fuera traslado a Cespo, a pesar de la orden de una juez de garantías que escogió ese establecimiento por temas de seguridad.

En el documento tutelan los derechos de Moreno a la vida, a la integridad personal, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

Explica el documento que, en julio de este año, el juez 75 penal municipal con funciones de Control de Garantías, efectuó control posterior a la prórroga del principio de oportunidad, la cual fue avalada y, en esa audiencia, autorizó que cuando Moreno regresara de la extradición purgaría la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia, de 58 meses y 15 días de prisión, en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional - CESPO.

Decisión que fue tomada con base en los argumentos esbozados por la Fiscalía en su sustentación acerca del peligro a que se vería expuesto el procesado, fundamentos coadyuvados por el representante del Ministerio Público añade.

Posteriormente, el director del Inpec se dirigió a través de un oficio al director general de la Policía Nacional solicitando la viabilidad de un cupo, para dar cumplimiento a la orden judicial. Sin embargo, el 9 de diciembre de 2020, el general Atehortúa respondió “que la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, antes Cespo, cumple una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber y que la directora de la escuela indicó que no cuenta con la disponibilidad para recluir al señor Luis Gustavo Moreno Rivera, que la institución educativa está ocupada en un 100% de su capacidad instalada, en tal sentido la petición no puede ser atendida favorablemente por la imposibilidad planteada”.

No obstante, en la tutela hacen un listado de los privados de la libertad que están y han estado en ese establecimiento como Andrés Camacho, exdirector de IDU; general Mauricio Santoyo; general Flavio Buitrago; el exconcejal Orlando Parada, entre otros.

Publicidad

Lo que se evidencia es una extraña discriminación por parte de los accionados contra el señor MORENO RIVERA. Esta incomprensible posición de los accionados indudablemente es un pésimo mensaje hacia la sociedad, que espera de su Policía que cumpla los postulados constitucionales de defender la vida, honra y bienes de los coasociados, no que discrimine e impida la protección de la vida de un ciudadano más argumenta la tutela.

Finalmente, dice la tutela que la finalidad de la misma no es otra sino proteger la vida de un exfuncionario judicial, que por razón del cargo que desempeñaba envió personas a prisión, y es apenas obvio que no puede estar en un sitio donde se encuentren personas que él mismo ordenó capturar o judicializar. Más aún, que es testigo de la Fiscalía, en procesos donde se juzgaran altos dignatarios de la justicia colombiana.