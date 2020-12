Desde Maza Márquez a Roberto Prieto fueron recluidos en Cespo, donde dijeron no al exfiscal Moreno

A pesar de que el director de la Policía , general Óscar Atehortúa , dijo que Cespo era un centro de estudios y que no podía recibir al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno porque no era un lugar de reclusión, BLU Radio investigó sobre quiénes están actualmente pagando su pena en ese establecimiento y el listado no es menor. Ante la negativa, la defensa de Moreno estudia interponer tutela.

Hay desde exuniformados privados de la libertad, como el caso del general Miguel Maza Márquez , hasta civiles como Roberto Prieto . ¿Por qué la negativa de recibir a Moreno?

Nosotros dimos respuesta que Cespo es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión, por supuesto eso se lo respondimos al INPEC que nos hizo el requerimiento, ellos tienen más de 132 establecimientos carcelarios para ponerlos a disposición. Cespo no está adaptado en este momento y tenemos solamente la infraestructura para educar, capacitar y entrenar a nuestros oficiales de Policía en los diferentes grados en los cursos de capacitación para ascenso dijo la semana pasada el general Atehortúa.

Sin embargo, aunque el listado es mayor, BLU Radio pudo confirmar los nombres de personas que se encuentran recluidas en Cespo.

Dentro del listado aparecen el general (r) de la Policía Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán , perpetrado en 18 de agosto de 1989.

También está el general (r) Mauricio Santoyo, a quien la Fiscalía acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por constituir un supuesto patrimonio ilícito de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009.

Aunque podría pensarse que en Cespo solo están exuniformados, pudimos confirmar que también están recluidos el exconcejal Orlando Parada, condenado por el denominado carrusel de contratos de Bogotá, y Roberto Prieto, exgerente de campaña del expresidente Juan Manuel Santos, acusado de recibir dineros por debajo de la mesa, por parte del empresario Eduardo Zambrano, para tapar supuestos huecos de la campaña.

Pero el listado de quienes han pasado por Cespo es aún mayor: el general (r) Flavio Buitrago, Carlos Albornoz, Piedad Zucardi, Dilyan Francisco Toro, Andrés Camacho Casado, Joselito Guerra, entre otros.

Así las cosas, ante la negativa de recibir a Moreno, a pesar de la orden de una juez de garantías, la defensa estudia interponer una tutela en los próximos días.