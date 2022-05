"Tuvieron la mala suerte de robar a un abogado": hombre de lujoso carro que estrelló a ladrones

El abogado Angelo Schiavenato , conductor del BMW que arrolló a un par de ladrones en el norte de Bogotá, habló del caso y su reacción luego de que le robaran un reloj de 40 millones de pesos y otras valiosas pertenencias.

"Venía para una reunión de trabajo en la oficina de abogados que dirijo, recogí a mi asistente en la especialización de derecho penal en la Universidad del Rosario, íbamos llegando a la Zona G, invité a todos mis abogados a almorzar. Justo a unas cuadras del restaurante que frecuento me abordaron dos hombres y me pusieron un revólver en la cabeza. Me dijeron que me iban a matar, que les diera el reloj, los celulares y una cadena que tenía. Yo los entregué con toda la tranquilidad del mundo, se los di. Ellos quedaron, creo, más asustados que yo, por la tranquilidad que tuve. Luego de eso me dijeron otra vez que me iban a matar, que moviera el carro. Yo recibí la amenaza del ladrón y moví el carro. Entonces ellos salieron, estaban detrás del carro y se movieron hacia delante", narró el abogado

"Cuando pasaron al frente, ellos me dispararon, hacia el carro, en ese momento los embestí. Se estalló el aribag y me quemó los brazos. Se afectó otro vehículo. Luego volvieron a disparar y no sé cómo se lograron salvar, saltaron de la moto y después de que ya habian caído, saltaron, volvieron a disparar contra el vehículo, llegó la Policía y también les dispararon", agregó.

El jurista aseguró que probablemente los ladrones van a estar bastante tiempo en la cárcel por tratarse de un hurto agravado, con circunstancia de mayor punibilidad. No obstante, descartó que vaya a pedir tentativa de homicidio en la imputación de cargos.

"Después de que ellos dispararan decidí embestirlos. De pronto están locos, querían llamar la atención, querían asustarme. Como yo estaba tan tranquilo, ellos de pronto en la reacción, estaban más asustados que yo. Muy de malas que justo van y atracan a un abogado penalista, con toda la tranquilidad del mundo, que justo iba con cámaras. Quiero dejar muy claro que están en la cárcel, les mandaron medida de aseguramiento. Los mandaron a la cárcel La Modelo. Creían que iban a salir y no fue así", declaró Schiavenato.

Según el abogado, después de la captura de los ladrones, lo primero que hizo fue acercarse a los demás conductores afectados en el choque para ver cómo estaban y puso a disposición su seguro de vehículo para costear los daños. "Mi vehículo salió en pérdida total, ellos [la aseguradora] van a pagar el valor comercial del mío así como de los demás afectados", indicó.