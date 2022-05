Video: conductor de carro de alta gama arrolló a ladrones que le robaron reloj de $40 millones

Un nuevo caso de inseguridad se presentó en las calles de la ciudad de Bogotá. Esta vez en la calle 71 con carrera 5, en la localidad de Chapinero. Allí, dos hombres que movilizaban en una moto trataron de robar a un abogado que se transportaba en su vehículo convertible de alta gama.

“Yo iba en mi BMW z4 convertible, iba sin techo y dos sujetos me abordaron por el lado izquierdo del carro en un semáforo en la 72 con 5. Me pusieron un revólver en la cabeza y me dijeron qué me iban a matar, que tenía que entregarles todo. Con toda tranquilidad les entregué un reloj Cartier, dos celulares y una cadena. Después de eso me dijeron que avanzara, que me iban a matar, yo les hice caso”, explicó la víctima del hurto , Angelo Schiavenato.

El robo se convirtió en una persecución que terminó en un fuerte choque entre dos carros y la moto en la que iban los delincuentes, quienes a pesar del incidente siguieron disparando contra su víctima.

“Entonces cuando dispararon contra el carro, yo inmediatamente los embestí con mi vehículo contra una camioneta que estaba al frente para evitar los disparos. Después de eso, el airbag me golpeó la cara y no pude ver más, pero los escuché disparando. Vi uno que le disparó al carro y escuché otros cinco impactos”, explicó Schiavenato.

A pesar del aparatoso accidente, la Policía que pasaba por la zona capturó a los dos delincuentes que no sufrieron heridas de gravedad, pese a que el conductor los arrolló con su vehículo.

“Me regresaron mis elementos y me fui a la clínica. Presente la denuncia en la URI y fue asignada al fiscal 312”, explicó el abogado. Las dos personas capturadas fueron denunciadas por los delitos de hurto calificado y agravado, al igual que daño en bien ajeno.

“En este momento estamos haciendo todo el proceso de judicializacion. Son de Medellín estos dos sujetos, quienes tienen antecedentes como hurto agravado y calificado; también tienen antecedentes por porte de estupefacientes. También tienen estos procesos en la ciudad de Medellín”, explicó el teniente coronel Jeyson López, comandante de la estación de Policía de Chapinero.

Los detenidos se encuentran en la URI a la espera de ser judicializados, les imputen cargos y les dicten medida de aseguramiento.