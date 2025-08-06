Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Juez formalizó prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe

Juez formalizó prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe confirmó esta noticia a través de un video.

Expresidente Álvaro Uribe
Expresidente Álvaro Uribe
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 06, 2025 07:44 p. m.

El expresidente Álvaro Uribe confirmó que ante un juez de Rionegro se formalizó la prisión domiciliaria que debe cumplir tras la condena en su contra a 12 años por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

"Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro, me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes", dijo Uribe en un video divulgado por su partido, el Centro Democrático.

En el video, aparentemente grabado en el estudio de su casa campestre en Rionegro, a una hora de Medellín, Uribe muestra un documento que parece ser el acta de detención firmada hoy.

Álvaro Uribe es condenado en juicio por soborno a testigos
Álvaro Uribe es el primer expresidente de Colombia en ser condenado.
Foto: AFP

En desarrollo...

