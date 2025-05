Uribe denuncia presunto entrampamiento de Deyanira Gómez en caso de falsos testigos

En medio del proceso judicial por presunta manipulación de testigos, el expresidente Álvaro Uribe lanzó nuevas acusaciones y aseguró que él y su abogado Diego Cadena pudieron haber sido víctimas de un entrampamiento promovido por Deyanira Gómez, expareja del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

Durante el juicio, el expresidente Álvaro Uribe escuchó parte del material interceptado por las autoridades, más de 20.000 grabaciones, de sus conversaciones con el empresario Juan Guillermo Villegas y el abogado Diego Cadena. El exmandatario reiteró su inocencia y aseguró que dichas interceptaciones no prueban ningún delito.

“En esas más de 20.000 grabaciones no hay forma de inferir que yo haya manipulado testigos”, afirmó Uribe, quien además ironizó sobre la cantidad de pruebas recolectadas: “20.000 interceptaciones es un récord Guinness”.

Uribe también dirigió fuertes señalamientos contra Deyanira Gómez, excompañera sentimental de Monsalve, al sugerir que ella pudo haber actuado en complicidad con las Farc para entrampar a su defensa. “Aquí hay que investigar hasta qué punto estuvieron involucradas las Farc y los allegados a las Farc ”, dijo con firmeza.

Expresidente Álvaro Uribe Foto: AFP

Según Uribe, Gómez insistía en conocer qué beneficios obtendría Monsalve si se retractaba de sus declaraciones. “La seguridad se le dijo que la pidiera públicamente”, expresó Uribe, al relatar un episodio en el que Gómez habría exigido garantías concretas para su pareja en conversación con Diego Cadena: “Con lo que está contando ahí, que la señora le dijo ‘¿qué es lo que el señor Uribe le va a dar a mi esposo?’… ‘Yo necesito que me den la garantía de que va a quedar libre’”.

El expresidente recalcó que su abogado nunca ofreció ningún tipo de favor judicial a cambio de la retractación de Monsalve. “El doctor Cadena, muy enfáticamente, le contesta que nada. Inclusive eso para mí es muy extraño. ¿De dónde salen con eso?”, declaró, visiblemente indignado.

Uribe concluyó: “Señora juez, yo tengo que decir esto: yo he sido un combatiente en este país contra el bandidaje. Aquí hay que investigar una cosa: hasta qué punto estuvo metida la FARC, metida la Farc en esta trampa. Yo me sentiría muy mal si no lo digo. ¿De dónde saca la señora que qué es lo que el señor Uribe le va a dar a mi esposo?”.

A lo largo del proceso, Uribe ha insistido en su inocencia y en que ni él ni su defensa ofrecieron beneficios ilegales a testigos .