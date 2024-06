Uribe interpondrá tutela después de que le negaran recusación contra fiscal en su caso

El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un vídeo en el que asegura que le negaron la recusación presentada contra el fiscal Gilberto Villareal.

Y es que el fiscal primero de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó imputarle cargos y llevarlo a juicio por fraude procesal y soborno. El expresidente lo recusó porque considera que existen circunstancias objetivas que ponen en duda su imparcialidad debido a la relación de cercanía que tendría los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, quienes se acreditaron como víctimas en el proceso contra Uribe.

Después de que le negaran dicha recusación, Uribe aseguró que se está presentando una persecución política en su contra y que no se le garantiza el debido proceso.

"El argumento es que no procede esa recusación porque él fue trasladado de cargo y ya no seguirá con el conocimiento de mi juicio, pero yo sí sigo en este juicio. ¿Por qué recusé al fiscal Gilberto Villareal? El fiscal Villareal recientemente mostró ira contra mí, por eso la señora juez le llamó la atención y eso consta en los vídeos de una audiencia que fue pública. El doctor Gilberto Villareal me acusó sin nuevas pruebas cuando las nuevas pruebas eran a mi favor", explicó Uribe.

Ante esta situación, el expresidente afirmó que le ha pedido a sus abogados que interpongan una tutela en este caso.

"Dicen que como no va a seguir con mi caso no procede la recusación, pero sí procede que yo siga en juicio acusado por un fiscal que violó las normas del conflicto de interés, que violó la imparcialidad, no solamente la imparcialidad objetiva, sino también la subjetiva con esa demostración de ira contra mí. Le he pedido a mis abogados que presenten la respectiva tutela", explicó el expresidente.

Más persecución política más violación de mis garantías al debido proceso pic.twitter.com/RooLv7zwZl — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 21, 2024